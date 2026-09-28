Konya’da geçmişi ve adıyla dikkat çeken, kentte yaşayan birçok kişinin ise adını dahi bilmediği kırsal yerleşimler bulunuyor. 2012 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsüne kavuşan Karadona da bunlardan biri. Türkmen ve Yörük kültüründe kullanılan giyim ifadeleri ve bazı aşiret adlarıyla ilişkilendirilen Karadona, küçük nüfusu ve kırsal yapısıyla öne çıkıyor.

NÜFUSU 300'ÜN ALTINDA

Karadona Mahallesi’nde nüfus yaklaşık 240 ila 280 kişi arasında değişiyor. Oldukça küçük bir yerleşim olan mahallede günlük yaşam ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık faaliyetleri etrafında şekilleniyor.

Bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılırken tarım arazilerinde başta buğday ve arpa olmak üzere şeker pancarı, mısır, ayçiçeği, yonca, kavun ve karpuz yetiştiriliyor.

SOSYAL İMKANLAR SINIRLI

Kırsal karakterini koruyan Karadona’nın mahalle içindeki yolları kilitli parke taşlarıyla kaplı durumda. Ana ulaşım güzergahlarına ise asfalt yollarla bağlantı sağlanıyor.

Mahallede cami, çocuk oyun alanı ve muhtarlık ofisi bulunuyor. Bununla birlikte aktif bir okul, eczane veya kapsamlı sosyal ve ticari tesis bulunmuyor. Mahalle sakinleri, ihtiyaçları için çevredeki ilçe merkezlerinden yararlanıyor.

KONYA MERKEZİNE OTOBÜSLE ULAŞIM

Karadona ile Konya şehir merkezi arasında da toplu ulaşım imkanı bulunuyor. Karatay Otobüs Terminali ile mahalle arasında belirli saatlerde otobüs seferleri düzenleniyor.

Karadona’nın çevresinde ise Yağlıbayat, Akörenkışla ve Katrancı gibi mahalleler yer alıyor.