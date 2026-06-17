Listenin zirvesinde bu yıl da şaşırtmaca yok; TÜPRAŞ, dudak uçuklatan üretimden satış rakamıyla liderlik tahtını kimseye kaptırmayarak Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu unvanını korudu. İşte o liste...

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10- Mercedes-Benz

2024 sıra: 12

2025 sıra: 10

Üretimden satışlar: 126.983.846.962 TL

9- Aselsan

2024 sıra: 17

2025 sıra: 9

Üretimden satışlar: 130.249.849.498 TL

8- Türkiye Petrolleri A.O.

2024 sıra: 16

2025 sıra: 8

Üretimden satışlar: 138.780.059.253 TL

7- Tusaş

2024 sıra: 11

2025 sıra: 7

Üretimden satışlar: 140.894.845.580 TL

6- Arçelik

2024 sıra: 7

2025 sıra: 6

Üretimden satışlar: 165.720.710.029 TL

5- Toyota Otomotiv

2024 sıra: 4

2025 sıra: 5

Üretimden satışlar: 206.261.752.184 TL

4- Oyak-Renault

2024 sıra: 6

2025 sıra: 4

Üretimden satışlar: 235.451.564.919 TL

3- Star Rafineri

2024 sıra: 3

2025 sıra: 3

Üretimden satışlar: 327.854.252.634 TL

2- Ford Otomotiv

2024 sıra: 2

2025 sıra: 2

Üretimden satışlar: 538.267.883.167 TL

1- Tüpraş

2024 sıra: 1

2025 sıra: 1

Üretimden satışlar: 698.789.218.726 TL