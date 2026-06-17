Listenin zirvesinde bu yıl da şaşırtmaca yok; TÜPRAŞ, dudak uçuklatan üretimden satış rakamıyla liderlik tahtını kimseye kaptırmayarak Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu unvanını korudu. İşte o liste...
10- Mercedes-Benz
2024 sıra: 12
2025 sıra: 10
Üretimden satışlar: 126.983.846.962 TL
9- Aselsan
2024 sıra: 17
2025 sıra: 9
Üretimden satışlar: 130.249.849.498 TL
8- Türkiye Petrolleri A.O.
2024 sıra: 16
2025 sıra: 8
Üretimden satışlar: 138.780.059.253 TL
7- Tusaş
2024 sıra: 11
2025 sıra: 7
Üretimden satışlar: 140.894.845.580 TL
6- Arçelik
2024 sıra: 7
2025 sıra: 6
Üretimden satışlar: 165.720.710.029 TL
5- Toyota Otomotiv
2024 sıra: 4
2025 sıra: 5
Üretimden satışlar: 206.261.752.184 TL
4- Oyak-Renault
2024 sıra: 6
2025 sıra: 4
Üretimden satışlar: 235.451.564.919 TL
3- Star Rafineri
2024 sıra: 3
2025 sıra: 3
Üretimden satışlar: 327.854.252.634 TL
2- Ford Otomotiv
2024 sıra: 2
2025 sıra: 2
Üretimden satışlar: 538.267.883.167 TL
1- Tüpraş
2024 sıra: 1
2025 sıra: 1
Üretimden satışlar: 698.789.218.726 TL