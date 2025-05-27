İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO 500 araştırmasının sonuçlarını açıkladığı toplantıda ekonomi yönetiminin politikalarına dair açıklamalarda bulundu.

Bahçivan "Birkaç veri bile sanayinin bugün içinde bulunduğu ve yaşamakta olduğu ağır faaliyet koşullarını açıkça gösteriyor. Bu nedenle, bu faaliyet koşullarını yaratan nedenleri ve bu nedenler hakkında sanayiciler olarak geçmişten bu yana ortaya koyduğumuz tavır ve fedakârlık hakkında birkaç şey söylemeden geçmek istemiyorum" ifadelerini kullandıktan sonra sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hatırlarsınız, bundan üç yıl kadar önce ekonomiyi rasyonel politikalardan uzaklaştıran ilk kararlar alınırken, bunun sonuçlarının “finansal istikrar”dan uzaklaşma ve “yüksek enflasyon” olacağı uyarısını yapmıştık.

Enflasyonu tekrar düzene koymak çok ağır bedellerle olabiliyor

Görüyoruz ki oluşan enflasyonu çözmek ve onu tekrar düzene koymak ancak çok ağır bedellerle olabiliyor. Ve bu ağır bedellerin en büyüğünü de maalesef sanayi sektörü ödüyor.

Aslında başından bu yana, uygulanmakta olan Orta Vadeli Program (OVP)'ye olan inancımızı her fırsatta dile getirmemizin nedeni de buydu. Ve sanayiciler olarak kendimizden kaynaklanmayan bir sorunun çözümü için bu programın başarıya gitmesi noktasında en güçlü inancı, en büyük sabrı ve desteği gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz.

SANAYİCİ KAZANDIĞINI FİNANSMANA AYIRDI

İSO 500’ün 2024 yılı sonuçlarına bakıldığında üç temel veride tarihi olumsuz sonuçlarla karşı karşıyayız. Birincisi, İSO 500’ün üretimden net satışları üç yıldır üst üste reel olarak geriliyor.

İkincisi; sanayicinin elde ettiği karın önemli bir kısmını finansman giderlerine ayırmak zorunda olduğu gerçeği, bu yıl çok daha ağır bir noktaya gelmiş durumda. Maalesef “Sanayici kazandığı paranın yarısını finansmana ayırıyor” sözleri bu yılki sonuçları açıklamaya yetmiyor. Çünkü son yıllarda ilk kez sanayiciler kazandıkları paranın neredeyse tamamını finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldılar.