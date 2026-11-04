Erdal Bahçıvan’ın üç dönem süren başkanlığının ardından yapılan seçimde Dalgakıran’ın 86 oy aldı, rakibi Ender Yılmaz ise 67 oy aldı. Dalgakıran seçimin ardından yaptığı ilk açıklamada, “Zor bir seçim oldu, çok çalıştık. Hem Türk sanayisi hem de sanayi odası için inşallah çok daha başarılı, verimli çalışmalar yapacağız. Tüm sanayimizle beraber yepyeni bir dönem başlatacağız” dedi. İlk ele alacağınız sorun ne olacak sorusuna ise Dalgakıran, “Tek bir sorunu değil, hepsini ele alacağız” yanıtını verdi.

DALGAKIRAN'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Dalgakıran’ın yönetim kurulu asil üye listesinde Adem Genç, Hakan Hatipoğlu, Mehmet Demezoğlu, Mehmet Metin Akyüz, Murat Çökmez, Mustafa Mertöz, Nuri Gürcan, Osman Sait Günteki, Serdar Urfalılar ve Ümit Özüren yer aldı. Yedek üye listesinde ise İsmail Gül, Recep Ünver, Erkin Ekşioğlu, Ahmet Karakaya, Murat Öztürk, Muharrem Sinan Kılıç, Cem Kaan Tayman, Ömer Kandemir, Merve Torbalı Durukan ve Murat Başıbüyük yer aldı.

TECDELİOĞLU MECLİS BAŞKANI

Mustafa Tecdelioğlu da İSO’da Meclis başkanlığı seçiminin kazananı oldu. 155 meclis üyesinden 152’sinin oy kullandığı seçimde Tecdelioğlu 83, Bahçıvan 66 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına Başaran Bayrak ve Aydın Aslandağ seçildi.