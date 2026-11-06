Bilimsel veriler ve beslenme araştırmaları, kurutulmuş adaçayının içerdiği yüksek besin değerleriyle dikkat çektiğini ortaya koydu. Kurutulmuş adaçayı, 100 gramında barındırdığı yaklaşık 1714 mikrogram K vitamini ile ıspanak ve kale gibi yeşil yapraklı sebzeleri geride bırakıyor. K vitamini, vücutta kanın normal pıhtılaşma sürecini desteklemenin yanı sıra iskelet sağlığının korunmasında da kritik bir işlev üstleniyor.

KEMİK BÜTÜNLÜĞÜNE KORUMADA ETKİN

Kurutulmuş adaçayının 100 gramlık porsiyonunda K vitaminine ek olarak yaklaşık 1652 miligram kalsiyum, 1070 miligram potasyum, 428 miligram magnezyum ve 28,1 miligram demir bulunuyor. Söz konusu mineraller; kemik bütünlüğünün korunması, sinir iletimi, kas fonksiyonlarının sürdürülmesi ve kanda oksijen taşınması mekanizmalarında görev alıyor.

Bitkinin bileşiminde yer alan rosmarinik asit ve diğer polifenolik bileşikler ise antioksidan nitelik taşıyor. Bu doğrultuda demlenen adaçayı infüzyonları, ağız ve boğaz bölgesindeki hafif tahrişlerin yatıştırılmasında gargara olarak değerlendirilirken, geleneksel tıpta hafif sindirim sistemi düzensizliklerinde de kullanılıyor.

BİR TUTAM EKLENEBİLİR

Kurutulmuş adaçayı mutfakta baharat formunda et, balık, sos, çorba ve sebze yemeklerine tat vermek amacıyla yaklaşık 0,5 ila 1 gramlık (bir tutam) porsiyonlar halinde eklenebiliyor. Sıcak su ile demlenerek içecek olarak da tüketilebilen bitkinin aromatik yoğunluğu nedeniyle ölçülü kullanılması tavsiye ediliyor.

AŞIRI TÜKETİLMESİ RİSK BARINDIRIYOR

Bitkinin bileşiminde bulunan "tuyon" adlı kimyasal madde nedeniyle aşırı doz ve uzun süreli yoğun tüketim risk barındırıyor. Yüksek miktarlarda tuyon alımının nörotoksik etkilere yol açabilmesi sebebiyle, özellikle epilepsi hastaları veya nöbet eğilimi bulunan bireylerin dikkatli olması gerekiyor. Benzer şekilde, emzirme döneminde süt üretimini baskılayıcı etkisi bulunabileceğinden hamileler ve emziren kadınlar için de tedbirli yaklaşım öneriliyor.

Ayrıca bitkinin uçucu yağının doğrudan ağız yoluyla tüketilmemesi gerektiği, kronik hastalığı olan veya düzenli ilaç kullanan kişilerin terapötik amaçlı düzenli kullanımdan önce uzman görüşü alması gerektiği belirtildi.