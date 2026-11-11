Sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercih ettiği sebzeler arasında yer alan pazı, besin değeriyle dikkat çekiyor. Düşük kalori içermesine rağmen çok sayıda vitamin ve mineral barındıran bu sebze, yapılan bilimsel değerlendirmede ıspanak ve kara lahanadan daha yüksek puan aldı.

47 farklı meyve ve sebzenin incelendiği araştırmada, gıdalar 17 temel besin maddesi açısından değerlendirildi. Potasyum, lif, protein, kalsiyum, demir, çinko ve A, B6, B12, C, D, E ve K vitaminlerinin dikkate alındığı çalışmada, her ürünün 100 kalori başına sağladığı besin değerleri hesaplandı.

Değerlendirmede pazı 89,27 puan aldı. Bu sonuç, pazının düşük kalori karşılığında vücuda çok sayıda temel besin maddesi sağlayabildiğini gösterdi.

DÜŞÜK KALORİYLE ÇOK SAYIDA BESİN MADDESİ SUNUYOR

Pazının besin yoğunluğuyla öne çıkmasının temel nedeni, az kalori içermesine rağmen farklı vitamin ve mineralleri bir arada barındırması. Özellikle potasyum, lif, kalsiyum, demir ve çeşitli vitaminler bakımından değerlendirilen sebze, dengeli beslenmede tercih edilebilecek gıdalar arasında bulunuyor.

Bilimsel değerlendirmede sebzelerin sağlıklı kabul edilmesi için yalnızca vitamin miktarının değil, kalori başına sağladıkları besin değerinin de önemli olduğu vurgulanıyor. Pazı da bu açıdan dikkat çeken sebzelerden biri olarak öne çıkıyor.