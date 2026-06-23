ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) verilerine dayanan çalışmada, sebzeler içerdiği vitamin ve minerallere göre karşılaştırıldı. Sonuçlara göre su teresi, A, C ve K vitaminleri ile kalsiyum, demir ve potasyum gibi önemli mineraller açısından dikkat çekici değerlere sahip olması sayesinde listenin zirvesine çıktı.

EN BESLEYİCİ SEBZE OLARAK İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Çalışmada sebzeler, içerdiği 17 temel besin maddesine göre değerlendirildi. Su teresi 100 üzerinden 100 puana yakın bir sonuç alarak ilk sıraya yerleşti. Çin lahanası, pazı, pancar yaprağı ve ıspanak ise listenin üst sıralarında yer aldı.

Araştırmacılar, besin yoğunluğu yüksek sebzelerin bağışıklık sistemini desteklemeye, kalp sağlığını korumaya ve vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminleri karşılamaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

ÇİĞ YA DA PİŞİRİLEREK TÜKETİLEBİLİYOR

Su teresi salatalarda çiğ olarak tüketilebildiği gibi çorba, omlet ve çeşitli yemeklerde de kullanılabiliyor. Hafif baharatlı bir tada sahip olan sebze, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaygın olarak tüketiliyor.

Günümüzde sağlıklı beslenmeye yönelik ilginin artmasıyla birlikte su teresi de daha fazla ilgi görmeye başladı. Uzmanlar, tek bir besine odaklanmak yerine sebze çeşitliliğinin artırılmasının daha dengeli bir beslenme için önemli olduğuna dikkat çekiyor.