Araştırmada sebzeler; A, C, E ve K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, demir, potasyum, lif ve protein gibi 17 önemli besin öğesinin yoğunluğuna göre değerlendirildi. Su teresi, düşük kalorisine rağmen yüksek miktarda vitamin ve mineral sunması sayesinde diğer sebzelerin önüne geçti.

100 TAM PUAN ALDI

CDC'nin yayımladığı sıralamada su teresi 100 puanla birinci olurken, Çin lahanası 91,99 puanla ikinci, pazı ise 89,27 puanla üçüncü sırada yer aldı. Pancar yaprağı 87,08, ıspanak ise 86,43 puan aldı.

Brokoli ise 34,89 puanla listenin daha alt sıralarında kaldı. Bu sonuç brokolinin sağlıksız olduğu anlamına gelmiyor. Araştırmada kullanılan yöntem, sebzelerin belirli vitamin ve mineralleri kalori başına ne kadar yoğun içerdiğini karşılaştırıyor.

SU TERESİNİ ÖNE ÇIKARAN NE?

Turpgiller ailesinde yer alan su teresi özellikle K ve C vitaminleri bakımından dikkat çekiyor. Bunun yanında A vitamini öncülleri, kalsiyum ve çeşitli bitkisel bileşikler içeriyor. Çiğ olarak salatalara eklenebildiği gibi sandviçlerde, çorbalarda ve farklı yemeklerde de kullanılabiliyor.

Araştırmada ilk sıraların büyük bölümünü yeşil yapraklı sebzeler oluşturdu. İlk 10'da su teresinin yanı sıra Çin lahanası, pazı, pancar yaprağı, ıspanak, hindiba, yaprak marul, maydanoz, kıvırcık marul ve kara lahana yer aldı.

Burada önemli bir ayrıntı var: “en sağlıklı sebze” ifadesi CDC'nin doğrudan verdiği bir unvan değil. Su teresi, araştırmada belirlenen 17 besin öğesi üzerinden yapılan besin yoğunluğu sıralamasında birinci oldu. Bu nedenle dengeli beslenmede yalnızca tek bir sebzeye yönelmek yerine farklı sebze türlerini birlikte tüketmek önem taşıyor.