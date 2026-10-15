Özellikle köklerine yakın bölümlerde biriken toprak nedeniyle ıspanak, mutfakta temizlenmesi en zahmetli sebzeler arasında yer alıyor. Evde bulunan basit bir malzemeyle uygulanan yöntem, ıspanakları pişirmeye hazırlarken geçirilen süreyi azaltmayı amaçlıyor.

YIKAMA SUYUNA KARBONAT EKLEYİN

Ispanak temizliğinde kullanılan yöntemlerden biri, yaprakları karbonatlı suda bekletmek. Bunun için geniş bir kaba alınan bir litre soğuk suya yaklaşık bir çay kaşığı karbonat ekleniyor.

Karbonat suda çözüldükten sonra ıspanak yaprakları hazırlanan karışıma bırakılıyor. Yaklaşık 5 ila 10 dakika süren bekletme işlemi, yaprakların arasındaki kum ve toprak parçacıklarının gevşemesine yardımcı oluyor.

ISPANAĞI TEMİZLERKEN BU AYRINTIYA DİKKAT

Karbonatlı suda bekletilen ıspanakların ardından temiz suyla iyice durulanması önem taşıyor. Özellikle sapların birleştiği noktalar ve kıvrımlı yapraklar, kumun en kolay biriktiği bölgeler arasında bulunuyor.

Çok kirli ıspanaklarda durulama suyunun birkaç kez değiştirilmesi, kalan toprak parçacıklarının uzaklaştırılmasını kolaylaştırıyor. Yaprakların yıkama işlemi tamamlandıktan sonra doğranması da temizliğin daha rahat yapılmasını sağlıyor.

Karbonatlı su, ıspanak temizliğinde kullanılabilecek yardımcı yöntemlerden biri olsa da mikroorganizmaların tamamını ortadan kaldırmıyor. Sebzenin güvenli biçimde hazırlanmasında temiz suyla yapılan kapsamlı durulama temel önem taşıyor.