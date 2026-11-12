İspanya genelinde milyonlarca kişi, ülkenin geleceğini belirleyecek seçim öncesinde hızla artan konut fiyatlarını protesto etmek amacıyla ülkenin 14 yıl sonraki ilk genel grevine katıldı.

Kiracı dernekleri tarafından çağrısı yapılan ve daha sonra işçi sendikalarının da destek verdiği çarşamba günkü 24 saatlik ülke çapındaki iş bırakma eylemi, yüzbinlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Madrid Kiracılar Sendikası’ndan Sandra Mora, yayın kuruluşu RNE’ye yaptığı açıklamada, “İnsanlara, aynı zamanda kiracı olan ya da konut kredisi ödeyen biz işçilerin üretimi durdurma ve ekonomiyi durma noktasına getirme gücüne sahip olduğumuzu hatırlatmak son derece önemli” ifadelerini kullandı.

İşçi sendikaları otomotiv ve liman sektörlerinde yüzde 90, atık toplama hizmetlerinde ise yüzde 82 gibi yüksek katılım oranları bildirildi.