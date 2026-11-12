İspanya genelinde milyonlarca kişi, ülkenin geleceğini belirleyecek seçim öncesinde hızla artan konut fiyatlarını protesto etmek amacıyla ülkenin 14 yıl sonraki ilk genel grevine katıldı.
Kiracı dernekleri tarafından çağrısı yapılan ve daha sonra işçi sendikalarının da destek verdiği çarşamba günkü 24 saatlik ülke çapındaki iş bırakma eylemi, yüzbinlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Madrid Kiracılar Sendikası’ndan Sandra Mora, yayın kuruluşu RNE’ye yaptığı açıklamada, “İnsanlara, aynı zamanda kiracı olan ya da konut kredisi ödeyen biz işçilerin üretimi durdurma ve ekonomiyi durma noktasına getirme gücüne sahip olduğumuzu hatırlatmak son derece önemli” ifadelerini kullandı.
İşçi sendikaları otomotiv ve liman sektörlerinde yüzde 90, atık toplama hizmetlerinde ise yüzde 82 gibi yüksek katılım oranları bildirildi.
Katılımın ülke genelinde dengesiz dağıldı. En güçlü desteğin, artan konut maliyetlerinin özellikle yakıcı hale geldiği Katalonya ve Endülüs gibi kıyı bölgelerinde kaydedildiği aktarıldı.
Kiracılar Derneği Konfederasyonu yaptığı açıklamada grevi başarılı olarak nitelendirerek, öğle saatleri itibarıyla yaklaşık 4 milyon kişinin eyleme katıldığını duyurdu.
Birçok okul ve üniversitenin kapalı olduğu ya da asgari kapasiteyle çalıştığı bildirildi. Madrid’de ise bu iş bırakma eylemi, daha iyi çalışma koşulları talebiyle yaklaşık bir ay önce başlayan ve devam eden öğretmen grevine eklendi.
Madrid’de hükümet yetkilileri, sağanak yağışa rağmen 120 bin kişinin sokağa çıktığını tahmin ettiklerini bildirdi.
Ülkenin ana toptancı hali yakınlarında grev gözcüleri ile polis arasında arbede yaşanırken, binlerce gösterici kentin ana bulvarına akın ederek trafiği geçici olarak durdurdu.
Hükümet yetkilileri ülke genelinde küçük çaplı olaylar nedeniyle 50’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Barselona’da grevin gece yarısı başlamasının hemen ardından grev gözcüleri fabrikalara, hallere ve ulaşım merkezlerine girişleri kapattı.
İşçilerin bazıları yanan lastiklerle olmak üzere kurduğu barikatlar nedeniyle toplu taşıma neredeyse tamamen dururken, AP-7 otoyolu dahil kente giriş sağlayan ana yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Akşam saatlerinde kentin ana alışveriş caddesini dolduran kalabalık, “Artık kiralara son! Şimdi kira grevi!” ve “Ülkeyi durma noktasına getirdik, şimdi onu değiştireceğiz” sloganları attı.
Organizatörler Barselona’daki yürüyüşe 400 bin kişinin katıldığını öne sürerken, yerel polis bu sayıyı 55 bin olarak açıkladı.
Gece saatlerinde ise kapüşonlu küçük grupların dükkanlara zarar vermesi ve çöp konteynerlerini ateşe vermesi üzerine polisle çatışmalar yaşandı.
Madrid’deki protestoya çocuklarını düşünerek eşiyle birlikte katılan 74 yaşındaki Almudena López, “Oğlum 43 yaşında ve gücü yetmediği için hâlâ kendi evine sahip değil” dedi.
Bilişim sektöründe çalışan oğlunun paylaşımlı bir dairede küçük bir oda kiralamak zorunda kaldığını belirten López, “Ben gençken üniversite diplomanız varsa biraz birikim yaparak –ki bu her zaman bir miktar fedakârlık gerektirirdi– bir işe girebilirdiniz ama bir şekilde idare edebilirdiniz. Bugünkü durumla hiç alakası yok” diye konuştu.
İspanya devlet meteoroloji kurumunun şiddetli rüzgar, sağanak yağış ve dalgalı deniz beklentisiyle iki fırtına için 14 ayrı uyarı yayımlamasının ardından öğleden sonraki yürüyüşler olumsuz hava koşullarının gölgesinde kaldı.
Buna rağmen on binlerce kişi 90’dan fazla yürüyüşte bir araya gelerek Barselona, Madrid ve diğer kentlerdeki meydanlara akın etti.
Saatte 120 kilometreye (75 mil) ulaşması beklenen rüzgar tahminleri nedeniyle Cádiz, Sevilla, Córdoba ve Huelva’daki yürüyüşler iptal edildi.
Akşam saatlerinde bastıran şiddetli yağmur ise Barselona’daki protestoları dağıtarak hemen herkesin evine dönmesine yol açtı.
Günün Trend Haberleri
İspanya genelinde hızla yükselen konut fiyatlarına karşı uzun süredir biriken öfke, eylül ayında 87 yaşındaki Maricarmen Abascal’ın 70 yılı aşkın süredir yaşadığı evinden tahliye edilmesinin ardından kamuoyunun gündemine oturmuştu.
Ülke çapında protestolar ve çadırlı eylemler baş gösterirken, mülklerin giderek artan oranda turistik kiralama, spekülatif yatırım aracı ve kısa süreli kiralama amacıyla kullanıldığı piyasa protesto edildi.
Bu durumun son 10 yılda kiraların yüzde 80, konut fiyatlarının ise yüzde 63 oranında yükselmesine yol açtığı kaydedildi.
Çarşamba günkü grev öncesinde Granada kiracılar sendikası da bu bağlantıya dikkat çekmek amacıyla kentin en turistik bölgelerine giderek kısa süreli kiralamalara ait yaklaşık 300 anahtar kutusuna zarar verdi.
Kullanılamaz hale getirilen anahtar kutularının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan örgüt, gönderisinde “Kapitalistlere hayır, rantçılara hayır, onların suç ortaklarına hayır” ifadelerine yer verdi.
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