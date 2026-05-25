İspanya Milli Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıkladı.

İspanya Milli Takım teknik direktörü De la Fuente, 26 kişilik kadrosunu belirledi. İspanya futbol federasyonu tarafından açıklanan kadroda bulunan oyuncular şu şekilde:

Kaleciler: Unai Simon, Raya, Joan Garcia

Savunma: Llorente, Porro, Eric Garcia, Pubill, Laporte, Cubarsi, Cucurella, Grimaldo

Orta saha: Pedri, Fabian, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena, Merino

Forvet: Oyarzabal, Olmo, Nico Williams, Pino, Ferran, Borja Iglesias, Victor Munoz, Lamine Yamal

REAL MADRID'DEN KİMSE YOK

İspanya Milli Takım aday kadrosunda, İspanyol devi Real Madrid'den oyuncu yer almayınca Real Madrid Başkan Adayı Enrique Iglesias, adeta isyan etti. Iglesias "Madridistas; eğer şanslıysak, İspanya Milli Takım Dünya Kupası kadrosunda, sadece bir Real Madrid oyuncusu göreceğiz. Rakiplerimiz (Barcelona) kadroyu dolduruyor. Bize oy verirseniz, bunu değiştireceğiz." diye konuştu.

Luis de la Fuente ise "Benim işim milli takıma Real Madrid oyuncusu almak değil, oynayabilecek oyuncu almak. Hiçbir oyuncunun nerede oynadığına bakmam. Bir takımdan mı yoksa diğerinden mi olduğuna bakmam. Bir kulüpte, diğerinden daha mı fazla oyuncu geliyor, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.