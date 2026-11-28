İspanya'ya bağlı El Hierro Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan ahşap teknenin kıyıya ulaşmasının ardından büyük bir facia yaşandı.
14 GÖÇMEN ÖLDÜ, 84 KİŞİ KURTARILDI
Teknenin adaya ulaşmasının ardından bölgeye Sivil Muhafızlar ve Askeri Acil Durum Birimi (UME) ekipleri sevk edildi. Olayda 14 göçmen yaşamını yitirirken, 84 kişi sağ olarak kurtarıldı.
TAHLİYE ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ekipler, hayatını kaybeden göçmenlerin cansız bedenlerini olay yerinden çıkarmak için çalışma yürüttü. Olayın ardından bölgede kurtarma ve tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.