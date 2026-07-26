İspanya'da kontrolden çıkan orman yangınları nedeniyle Avrupa Birliği üzerinden yapılan acil yardım çağrısına Türkiye yanıt verdi. Ankara, yangın söndürme operasyonlarına destek vermek amacıyla iki uçağı bölgeye sevk ederken, İspanyol kanadından Türkiye'ye teşekkür mesajı geldi.

İspanya genelinde etkisini artıran ve kontrol altına alınmakta güçlük çekilen orman yangınları üzerine Madrid yönetimi alarm durumuna geçti. Yangınların boyutunun büyümesiyle birlikte Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nı harekete geçiren İspanya'nın yardım talebine Türkiye kayıtsız kalmadı. Ankara, dost ve müttefik ülkedeki söndürme çalışmalarına doğrudan katkı sağlamak amacıyla iki yangın söndürme uçağını acil kodla bölgeye gönderdi.

İSPANYOL VEKİLDEN TEŞEKKÜR

Türkiye'nin zaman kaybetmeden sağladığı bu kritik hava desteği İspanya'da büyük bir memnuniyetle karşılandı. İspanyol Avrupa Parlamentosu Üyesi Nacho Sanchez Amor, yangın felaketi karşısında sergilenen bu hızlı dayanışma nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Yardım operasyonuna ilişkin detaylar Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, afetlerle mücadelede uluslararası iş birliğinin altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, İspanya'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele kapsamında dost ve müttefik İspanya'ya destek sağlamaktadır. İspanya makamlarının Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde yaptığı yardım talebi doğrultusunda Türkiye, yangınla mücadele çalışmalarına katkı sunmak üzere iki yangın söndürme uçağını İspanya'ya sevk etmektedir.

İspanya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarla dayanışmamızı paylaşıyoruz. Sahada büyük fedakarlıkla görev yapan itfaiye ekiplerine, acil durum personeline ve ilgili tüm kurumlara başarılar diliyoruz. Türkiye, afetlerle mücadelede uluslararası dayanışmanın önemine inanmaktadır. Bu anlayışla dost ülkelerin yanında olmaya ve imkanları ölçüsünde destek sağlamaya devam edecektir. Yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz."