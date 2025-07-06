Real Madrid ile Borussia Dortmund, FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçı İspanyol devi Gonzalo Garcia, Fran Garcia ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Borussia Dortmund'un maçtaki gollerini Maximilian Beier ve Shrou Guirassy kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, birinci ve üçüncü gollerde asisti yapan isim oldu.

İspanyol medyası milli futbolcu hakkında övgüyle söz etti. İşte İspanya’da Arda için atlılan bazı manşetler:

Marca: "Uzun bir ataktan sonra servis Arda Güler'den geldi. Beyaz takımın oyununu organize etme görevini ciddiye aldı ve her yönüyle gelişiyor. Topsuz oyunda organize oluyor, kendisine güvenerek topu yönetiyor (yarım saat içinde sadece bir top kaybetti) ve oyunun yükünü hafifletmek için kendini sunuyor."

Diario AS: "Arda Güler, saf bir orta saha oyuncusu olarak rolünde giderek daha rahat. Hatta top almak için orta saha çizgisine kadar indiği görüldü. Ve buna inkar edilemez bireysel kalitesini de ekledi. Ceza sahasına yakın, zehir gibi."

Mundo Depotvio: "Arda Güler'in kramponunda bir eldiven var."