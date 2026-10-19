Real Madrid'in LaLiga'nın 9. haftasında Sevilla'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada açılış golünü atan Arda Güler, İspanyol basınının gündemine yerleşti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 30. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutla takımını 1-0 öne geçirdi. 21 yaşındaki Arda, böylece LaLiga'da bu sezon ilk 9 haftadaki ikinci golünü kaydetti.

'ARDA GÜLER MADRİD’İ DEĞİŞTİRİYOR'

MARCA, milli futbolcunun performansını “Arda Güler Madrid’i değiştiriyor. Türk oyuncu muhteşem golüyle maçın yıldızı oldu.” sözleriyle değerlendirdi.

Diario AS ise Arda için “Türk oyuncu bir kez daha vazgeçilmez olduğunu kanıtladı.” yorumunu yaptı.

Mundo Deportivo da oyuncunun takımdaki rolüne dikkat çekerek “Arda Güler’e daha önemli bir görev verildi ve takım bambaşka bir takıma dönüştü.” ifadelerini kullandı.