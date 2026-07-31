İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelik düzensiz göç akını sürerken, Madrid yönetimi bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Başbakan Pedro Sanchez ile İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, olayların ardından Ceuta'ya giderek incelemelerde bulundu.

‘TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİ’

Sanchez, kitlesel göç girişimini "İspanya'nın toprak bütünlüğünün ihlali" olarak değerlendirirken, bölgede kamu düzeninin en kısa sürede yeniden tesis edileceğini söyledi.

‘25 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN GERİ DÖNDÜ’

İspanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Ceuta'ya ulaşan yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenden 25 binden fazlası cuma günü öğle saatlerine kadar Fas'a geri döndü.

Yetkililer, çoğunluğunu genç erkeklerin oluşturduğu göçmenlerin önemli bölümünün İspanya'da yasal statü elde etme şanslarının bulunmadığını anlamalarının ardından kendi istekleriyle geri dönüşe geçtiğini belirtti.

SINIR HATTINDA GERİLİM DEVAM EDİYOR

Buna rağmen Fas'ın Fenidek kıyılarından Ceuta'ya geçiş girişimleri tamamen sona ermiş durumda değil. Küçük gruplar halinde dalgakıranı aşarak veya yüzerek İspanya topraklarına ulaşmaya çalışan göçmenler, Fas güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşıyor.

Sınır hattında toplanan grupları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanılırken, gece boyunca yaşanan taşlı saldırılar ve araçların ateşe verilmesi nedeniyle sınır bölgesi ulaşıma kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemleri devam ediyor.

FENİDEK'TE HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Göç hareketliliğinin merkezindeki Fas'ın Fenidek kentinde ise birçok iş yeri kepenk açmadı. Sokakların çöplerle dolduğu ve yüzlerce kişinin geceyi dışarıda geçirdiği kentte esnaf, olası şiddet olayları ve vandalizm endişesi nedeniyle iş yerlerini açmadıklarını ifade etti.

ASKER SEVK EDİLMİŞTİ

Kriz, 30 Temmuz'da yüzlerce düzensiz göçmenin Fenidek kıyılarından yüzerek Ceuta'ya ulaşmaya çalışmasıyla başlamıştı. Artan göç baskısı üzerine İspanya hükümeti silahlı kuvvetleri bölgeye sevk etmiş, son 24 saatte Ceuta'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısının 49 bini aştığını açıklamıştı.