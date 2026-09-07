İncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Haziran 2026'da, hazırladıkları ve içinde şiir, makale ile çeşitli edebiyat yazılarının yer aldığı "Kıvılcım Dergisi"nin bir nüshasını İspanya Başbakanı Sanchez'e ulaştırarak, kendisini okula davet etti.

Sanchez'in mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Nezaket dolu mektubunuz ve büyük bir ilgi ve takdirle teslim aldığım okul dergisini gönderdiğiniz için teşekkür ederim. Destek ve takdir sözlerinizi, ayrıca liseniz eğitim topluluğunun uluslararası ve insani boyutlu meselelere gösterdiği hassasiyeti özellikle kıymetli buluyorum. Bu tür bir taahhüt ve diyaloğa açıklık, toplumlarımız arasındaki anlayış için temel bir dayanak oluşturmaktadır.

Eğitim kurumunuzu ziyaret etmem yönündeki samimi davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Kurumsal programım bu vesileyle ziyareti kabul etmemi zorlaştırsa da, eğitime ve birlikte yaşama değerlerine katkıda bulunmak üzere yürüttüğünüz çalışmalara olan yakınlığımı ve takdirlerimi iletmek isterim.

Bu vesileyle, hem şahsınıza hem de Mustafa Özkan Lisesi'nin tüm öğretmen ve öğrencilerine en içten selamlarımı ve gelecek için en iyi dileklerimi sunarım.

İçten selamlarımla."