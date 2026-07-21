Trabzon'un Of ilçesi Belediyesi, Filistin konusunda sergiledikleri tutum nedeniyle İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile İspanya Milli Takımı'nın teknik heyeti ve futbolcularına "fahri hemşehrilik beratı" verilmesini kararlaştırdı.

'ULUSLARARASI MESAJLAR TAŞIYAN BİR PLATFORM'

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, belediye meclisinin aldığı kararı duyurarak, sporun yalnızca bir rekabet alanı olmadığını, aynı zamanda uluslararası mesajlar taşıyan bir platform olduğunu ifade etti.

'ONURLU TAVRI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ'

Sarıalioğlu, "Mazlumun yanında duranları onurlandırıyoruz. Filistin davasına sahip çıkan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkürler İspanya Milli Takımı, teşekkürler Sanchez. Sayın Pedro Sanchez'in, teknik heyetin ve futbolcuların, Filistin halkının yaşadığı insani dram karşısında sessiz kalmayarak ortaya koydukları duyarlılık, sadece spor dünyasında değil insanlık vicdanında da karşılık bulmuştur. Mazlumun kimliğine, dinine ya da coğrafyasına bakmadan adaletin ve insanlığın yanında saf tutan bu onurlu tavrı takdirle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

FAHRİ HEMŞERİK BERATI VERİMESİ KARARLAŞTIRILDI

Sarıalioğlu ayrıca, "Gerçek şampiyonluk, sadece sahada kazanılan kupalarla değil, insanlığın ortak değerlerini cesaretle savunabilmekle mümkündür. Bu anlamlı duruşlarından dolayı İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sanchez'i, İspanya Milli Takımı'nın teknik heyetini ve tüm futbolcularını gönülden kutluyorum. Of Belediyesi olarak kendilerine 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesini uygun gördüğümüzü kamuoyuyla paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu beratın kendilerine hayırlı olmasını diliyor; dost İspanya halkına Of'umuzun, Trabzon'umuzun ve aziz milletimizin selamlarını iletiyoruz" dedi.