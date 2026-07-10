İspanya’nın güneyinde yer alan Almería eyaletine bağlı Los Gallardos belediyesi yakınlarında Perşembe günü öğleden sonra orman yangını çıktı.

Yerel yetkililer, Cuma günü erken saatlerde yaptıkları açıklamada yangın nedeniyle en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Avrupa genelinde bu yaz etkili olan yoğun sıcak hava dalgalarının, bazı ülkelerde orman yangını riskini benzeri görülmemiş düzeyde arttı.

ARAÇLARINDA YANMIŞ HALDE BULUNDULAR

Endülüs bölgesi acil durum servisi, hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerine ilişkin ayrıntı paylaşmadı ancak bazı kurbanların araçların içinde bulunduğunu bildirdi.

Acil servis ekiplerine yapılan ilk ihbarlarda, kopan bir elektrik hattının kıvılcım çıkardığı ve yangının ağaçlık alana hızla yayıldığı aktarıldı.

Yangında vücudunda yanıklar oluşan bir kadın ile dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, solunum problemi ve hafif yanıkları olan dört kişinin tedavisi ise ayakta yapıldı.

Yetkililer, 150 personelin yangınla mücadele ettiğini açıkladı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, askeri acil durum biriminin destek için bölgeye sevk edildiğini belirtti.

TAHLİYELER BAŞLADI

Yangın nedeniyle Los Gallardos'taki bazı mahallelerde ve İspanya'nın güneyindeki diğer bölgelerde tahliye kararları alındı.

Málaga eyaletine bağlı Benhavís kasabasında Perşembe günü başlayan yangının ardından yaklaşık bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Fransa'nın İspanya sınırında bulunan Pireneler dağlık bölgesinde Pazartesi günü çıkan bir başka orman yangını nedeniyle de 10 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Bilim insanları, tek bir sıcak hava dalgasını doğrudan iklim değişikliğine bağlamak için kapsamlı analizler gerektiğini belirtmekle birlikte, bu dalgaların dünya genelinde daha sıcak, daha sık ve daha uzun süreli hale geldiğini vurguluyor.

Veriler, Avrupa kıtasının diğer tüm kıtalardan daha hızlı ısındığını gösteriyor.