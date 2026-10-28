İspanya'nın Toledo bölgesinde meydana gelen ve 64 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren kazasının ardından Kral Kupası'nda erteleme kararı alındı. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), 28 Ekim Çarşamba günü oynanması planlanan 24 karşılaşmayı ertelediğini duyurdu. Federasyon, erkekler Kral Kupası maçlarının kazada yaşamını yitirenleri anmak ve mağdurlarla dayanışma göstermek amacıyla oynanmayacağını bildirdi. PERŞEMBE MAÇLARI GELİŞMELERE BAĞLI RFEF, kazadan etkilenenlere destek vermeye hazır olduğunu ve yetkililerin ihtiyaç duyması halinde yardım için harekete geçebileceğini açıkladı. Perşembe günü oynanması planlanan karşılaşmaların ise gelişmelere bağlı olarak mevcut takvim doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.

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