İspanya'nın popüler tatil merkezlerinden Granada kentinde, birkaç gün içinde ikinci kez güçlü bir deprem meydana geldi.

Bu sabah yaşanan ve merkez üssü Granada şehir merkezinin yaklaşık sekiz kilometre güneyindeki Gojar beldesi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının binalarda hasar oluştu.

Deprem sonrasında bölgedeki oteller, kamu binaları ve turistik alanlar tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yetkililer, aralarında hastaneye kaldırılan küçük bir kız çocuğunun da bulunduğu en az üç kişinin yaralandığını, ancak yaraların ciddi olmadığını açıkladı.

ŞANS ESERİ KURTULDULAR

Sarsıntının ardından dört yıldızlı Barcelona Carmen Granada otelinin personeli sokağa çıkarken, her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlayan tarihi El Hamra Sarayı'nın bazı bölümleri de tahliye edildi.

Kentin en yoğun turistik caddelerinden Calle Navas'taki barlar kapatıldı ve polis ekipleri düşen moloz tehlikesine karşı alanı şeritlerle kapattı.

İlk depremin ardından yakındaki Churriana de la Vega ve Alhendin bölgelerinde 4 ve 4,2 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Ayrıca kentin tarihi katedraline bağlı Iglesia del Sagrario Kilisesi de dahil olmak üzere birçok nokta gün sonuna kadar ziyarete kapatıldı.

Yerel halk tarafından çekilen görüntülerde, molozlarla kaplanan sokaklar ve sarsıntı sırasında şiddetle sallanan evler görüldü.

Olay yerindeki bir acil durum görevlisinin "O sırada oradan kimse geçmiyormuş gibi görünüyor. Şanslıyız" dediği duyuldu.

YETKİLİLER UYARI YAPTI

Endülüs Özerk Hükümeti Acil Durum Müdahale Merkezi sözcüsü, kaya düşmeleri ve çatlaklara ilişkin 50'den fazla çağrı aldıklarını bildirdi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Depremi hissettiyseniz, güvendeyseniz ve evinizde hasar yoksa sakin olun, binalara gereksiz yere girip çıkmaktan kaçının. Asansörü kullanmayın" uyarısında bulunuldu.

Endülüs Başkanı Juanma Moreno da X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir kez daha, bir deprem Granada'yı sarsıyor. Dikkatli olalım. Uzmanlar bölgede sismik hareketlerin ve artçı sarsıntıların devam edebileceğini belirtiyor, bu durumlarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini bilmemiz önemlidir. Lütfen tavsiyelere uyalım ve sakin kalalım" ifadelerini kullandı.

GECE YAŞANAN DEPREMİN ARTÇISI MI?

Son sarsıntı, Granada'da binaların kısmen çökmesine neden olan ve olağanüstü hal ilan edilmesine yol açan 5,2 büyüklüğündeki ilk depremden birkaç gün sonra gerçekleşti.

Yerel saatle gece 01.00 sularında yaşanan ve ardından 12 artçı sarsıntının takip ettiği ilk depremde büyük panik yaşanmış, turistler ellerinde bavullarla sokaklara dökülmüştü.

Evlerin ve araçların ağır hasar gördüğü, bazı yolların yarılmasına yol açan ilk sarsıntı Endülüs genelinin yanı sıra Malaga, Sevilla, Cordoba, Jaen, Almeria ve başkent Madrid'den de hissedilmişti.