İspanya'nın dünyaca ünlü tatil merkezi Kanarya Adaları’nda aşırı yağış sebebiyle sokaklar nehre döndü, arabalar akıntıda sürüklenip gitti. İspanya bir kere daha sele teslim oldu.

Yetkililer, ada sakinlerini ve turistleri kapalı alanlarda kalmaları konusunda uyardı. Gran Canaria’nın doğusunda yer alan ve en ağır tahribatı yaşayan ölgelerden biri olan Telde’de çekilen görüntüler, çamurlu sel sularının arabaları denize sürüklediğini görüldü.

Radyo Kanarya tarafından yayımlanan videolarda, insanlar suya kapılan sürücülere yardım etmeye çalışırken caddelerde devrilen ağaçların ve sürüklenen araçların olduğu görüldü.

Gran Canaria ve Tenerife dahil olmak üzere Kanarya Adaları’nda birkaç gündür aralıksız sağanak yağış etkili oluyor. Yerel yönetim, Pazar günü yayımladığı hava durumu uyarısında şiddetli yağmur, dolu ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

İspanya’nın meteoroloji ajansı AEMET, aşırı yağışlar nedeniyle özel bir uyarı yayımladı. Fırtınaların Çarşamba gününe kadar adaların bazı bölgelerinde devam edebileceği belirtildi.

Tenerife’de bir süpermarkette en az 80 kişi sel suları nedeniyle mahsur kaldı. Yüksek su seviyeleri nedeniyle araçlarına ulaşamayan müşteriler, binadan çıkamadı.

Acil durum ekipleri otoparktaki suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı. Şiddetli yağışlar, adalarda devam eden karnaval kutlamalarını da sekteye uğrattı. Birçok etkinlik iptal edildi ya da ileri bir tarihe ertelendi.

İspanya’da son yıllarda sel felaketleri daha sık ve daha yıkıcı hale geldi. Geçen yıl Valencia’da yaşanan ani fırtınalar, 200’den fazla kişinin ölümüne neden oldu ve bölgeye büyük zarar verdi. Felaketin ardından yetkililer, erken uyarı ve hazırlık eksikliği nedeniyle eleştirildi.