İspanya’nın kuzeyindeki Oviedo kentinde bir sırt çantasının patlaması sonucu bir polis memuru hayatını kaybetti, bir diğeri ise yaralandı. Polis yetkilileri, patlamanın Salı sabahı İspanya Özel Köpek Birimi’ne bağlı memurların şüpheli bir sırt çantasını incelemek üzere olay yerine geldikleri sırada meydana geldiğini belirtti. İspanyol polisi, X platformunda yayınladığı bir açıklamada Juan José olarak adı geçen memurun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamada, "Kalbimiz ailesi, arkadaşları, meslektaşları ve sevdikleriyle birlikte" ifadesine yer verildi.

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