İspanya’da sabaha karşı ülke genelinde yaşanan telefon ağı çöktü. Ülkede vatandaş, kimseye ulaşamadı. Ambulans servisleri bile işleyemedi.

İspanyol mobil şebekesi Telefonica tarafından yapılan altyapı güncellemeleri sonrası meydana gelen arıza, sabit hatlı telefon hizmetlerini özellikle etkiledi.

Aragón, Extremadura, Bask Bölgesi ve Valencia gibi bölgelerde acil durum numarası 112'ye erişim sağlanamadı.

Yetkililer, vatandaşların alternatif numaralar üzerinden yardım alabileceğini bildirdi.

SEBEBİ 'AĞ GÜNCELLEMESİ'

İspanya Dijital Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanlığı, ağ çökmesinin ardından şirketten çözüm süresine ve teknik duruma dair ayrıntılı bilgi talep ettiğini açıkladı.

Downdetector verilerine göre İspanya'daki Vodafone çöktü

Downdetector sitesine göre kesintiler yerel saatle 02.00 sularında başladı. El Pais gazetesi, şikayetlerin kısa sürede ülke geneline yayıldığını ve özellikle kırsal bölgelerde iletişimin tamamen koptuğunu yazdı.

Telefonica sözcüsü, “Bazı şirketlerde belirli hizmetleri etkileyen ağ güncellemeleri gerçekleştirdik. Sorunu çözmek için çalışıyoruz” dedi.

Şirket, sorunun tespit edilen bölgelerle sınırlı olduğunu savundu. Ancak ülkenin farklı noktalarından gelen kullanıcı raporları, iletişim krizinin çok daha geniş çaplı olduğunu gösteriyor.

22 GÜN ÖNCE DE ELEKTRİK ŞEBEKESİ ÇÖKTÜ

28 Nisan 2025'te İspanya ve Portekiz'i etkileyen büyük çaplı elektrik kesintisi, yarımadayı felç etmiş ve ülkeleri milyonlarca Euro zarara sokmuştu.

İspanya'nın elektrik şebekesi operatörü Red Eléctrica, beş saniye içinde 15 gigavatlık üretim kaybı yaşandığını ve bu durumun ülkenin enerji talebinin yüzde 60'ına denk geldiğini açıklamıştı.

Kesinti, hastaneler, ulaşım sistemleri ve iletişim altyapıları dahil olmak üzere temel hizmetleri felç etmişti.

Yetkililer, olayın nedenini Granada'daki bir güneş enerjisi santralinde teknik aksaklıklardan kaynaklandığını belirttiler.