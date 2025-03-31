İspanya’da hakemler son dönemde artan şiddet olaylarına karşı endişelerini dile getirdi. Marca'nın haberine göre hafta sonunda, hakem Carlos del Cerro Grande'nin ismi ve fotoğrafının yer aldığı, alnında bir hedef işareti bulunan pankartın ortaya çıkması, büyük tepki çekti.

'PEKİ YARIN NE OLACAK?'

Hakemler bu duruma tepki gösterdi ve ortak bildiri yayınladı. Açıklamada, "Bugün bir pankart yapıldı. Peki ya yarın ne olacak? Ne bekleniyor? Bu şiddeti teşvik eden ya da haklı çıkaranlara karşı sert ve etkili önlemler alınmalı. Hakemlerin güvenliği ve onuru için hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz" denildi.