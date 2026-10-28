İspanya’da iki yüksek hızlı tren çarpıştı. Demiryolu işletmecisi Adif, “iki trenin çarpışması” nedeniyle Çarşamba günü saat 09:10’da Madrid ile Endülüs arasındaki hattın trafiğinin durdurulduğunu duyurdu.

Yerel yetkililerin Sky News'e verdiği bilgiye göre kazada en az 39 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yaralıların tam sayısı henüz bilinmiyor, ancak onlarca yolcunun yaralandığı ve bir çoğunun durumunun kritik olduğu belirtildi.

Çok sayıda yaralı olduğu haberleri üzerine acil durum ekipleri olay yerine gitti. Kazaya karışan vagonlardan ikisinin raydan çıkarak bir setten aşağı yuvarlandığı bildirildi.

Toledo'nun merkezine yakın Urda kasabasının belediye başkanı Manuel Galan, acil durum ekiplerinin yaralıları barındırmak üzere bir spor salonunu hazırlandığını duyurdu.

BİR TREN, DİĞERİNE ARKADAN VURDU

Haberlere göre, trenler Çarşamba günü saat 08.54 civarında Toledo ilindeki Los Yébenes ve Urda kasabaları arasında çarpıştı.

Kazaya, devlet şirketi Renfe’ye ait bir tren ile İtalyan şirketi Iryo’ya ait bir tren karıştı. Demiryolu işletmecisi Adif, hattaki trafiği askıya aldığını açıkladı.

Adif, X platformunda yayınladığı bir mesajda, “İki trenin arkadan çarpışması sonucu Madrid-Andalusia yüksek hızlı tren hattındaki trafik askıya alındı” dedi.

Renfe’ye ait AVE treni, sabah saat 08.00’de Madrid’den Seville’ye doğru yola çıkmışken, Iryo’ya ait tren ise ters yönde, kuzeye doğru seyrediyordu.

Renfe treninin, hattaki trafikle ilgili bir sorun nedeniyle birkaç dakika önce durmuş ve hızını azaltmış olduğu bildirildi.

Olay, Endülüs’ün Adamuz kasabası yakınlarında iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu 46 kişinin hayatını kaybetmesinden dokuz ay sonra meydana geldi.