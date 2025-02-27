İspanya Kral Kupası'nda oynanan Reale Arena’da oynanan Real Sociedad - Real Madrid maçında yaşanan ırkçı bir hareket, futbol dünyasında büyük tepki topladı. Bir Real Sociedad taraftarı, Vinicius Jr’a yönelik olarak maymun taklidi yaparak ırkçı bir harekette bulundu.

MAÇ DURDURULDU, ANONS YAPTIRILDI

Olay, hakem Sánchez Martínez’in, tribünlerden "Asencio, öl!" şeklinde atılan çirkin tezahüratları durdurmak için maçı bir süreliğine durdurduğu anda gerçekleşti. Hakemin devreye girmesiyle birlikte stadyumdaki dev ekranlarda "Irkçı, yabancı düşmanı ve hoşgörüsüz tezahüratlara hayır! Rakibe saygı göstererek takımını destekle!" mesajı yayınlandı.

Ancak tam bu sırada bir taraftarın Vinicius’a yönelik maymun taklidi yapması, olaya bambaşka bir boyut kazandırdı.

FUTBOL DÜNYASINDAN SERT TEPKİLER BEKLENİYOR

Bu çirkin hareket, sosyal medyada hızla yayılırken, futbol dünyasında büyük bir tepki oluştu. La Liga ve Real Sociedad yönetiminin bu skandal olayla ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu.

Vinicius Jr, daha önce de İspanya’da birçok maçta ırkçı saldırılara maruz kalmış ve konu dünya futbolunun gündemine oturmuştu. Bu son olayla birlikte, İspanyol futbolunda ırkçılığa karşı nasıl bir yaptırım uygulanacağı bir kez daha tartışma konusu haline geldi.

Futbol camiası ve spor otoritelerinin bu olaya nasıl bir tepki vereceği büyük bir merakla bekleniyor.