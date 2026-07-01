Uluslararası basında yer alan bilgilere göre, İspanya’da geçen ay etkili olan ve sıcaklıkların 40°C’yi aştığı beş günlük sıcak hava dalgasında 1029 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı’nın MoMo sistemi verilerine göre, Haziran 2026 sıcağa bağlı ölümler açısından son yılların en yüksek seviyesini gördü.

NORMALİN 3,2°C ÜZERİNDE

İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (AEMET), Haziran ayı ortalama sıcaklığının normallerin 3,2°C üzerinde seyrettiğini ve ayın kayıtlardaki en sıcak ikinci haziran olduğunu açıkladı.

TARİHİN EN SICAK DÖNEMİ

Yetkililer, 2026’nın ilk yarısının da İspanya tarihindeki en sıcak dönem olduğunu belirtirken, Avrupa genelinde de benzer bir sıcak hava dalgası etkili oldu. Dünya Sağlık Örgütü, kıta genelinde 1300’den fazla ek ölüm tespit edildiğini açıkladı.