İspanya'nın güneyindeki Endülüs Özerk Bölgesi'ne bağlı Almeria kentinin Los Gallardos ormanlık alanında çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor.

Yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, 23 kişiden ise hâlâ haber alınamadığını açıkladı.

Endülüs Özerk Yönetimi Başkanı Juan Manuel Moreno, yangında hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün İngiliz ve Belçika vatandaşı olduğunu belirtti. Yangında yaralanan 8 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Moreno, "Büyük bir trajediyle karşı karşıyayız ve kayıp kişilerin yeni can kayıplarına dönüşmemesini umuyoruz" ifadelerini kullandı. Alevlerin sadece iki saat içinde yaklaşık 15 kilometre ilerlediğini aktaran Moreno, yangının şimdiye kadar 4 bin hektarlık alanı etkilediğini kaydetti.