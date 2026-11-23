İspanyol güvenlik birimlerinin yürüttüğü yeni bir soruşturma, Kuzey Afrika’dan İspanya’nın Ceuta kentine Temmuz ayında gerçekleşen ve yaklaşık 80 bin düzensiz göçmenin katıldığı sınır geçişinin arkasında devasa ve koordineli bir lojistik operasyon bulunduğunu ortaya koydu.

İspanyol basınına yansıyan polis ve istihbarat raporlarına göre, göçmenlerin bölgeye akın etmesini sağlamak amacıyla organizatörler tarafından önceden toplu halde temin edilen on binlerce tek tip deniz simidi ve şişme yüzme aparatı sınır hattında dağıtıldı.

İspanya Ulusal Göç ve Sınır Kontrol Merkezi (Cenif) ile Ulusal Polis tarafından hazırlanan raporda, sınır geçişleri sırasında 10 bin ila 30 bin arasında birbirinin aynısı şişme simidin kullanıldığı ve geçişlerin ardından bu malzemelerin İspanyol sahillerine saçılmış halde bırakıldığı tespit edildi.

El Tarajal bölgesinin havadan çekilen görüntülerini inceleyen yetkililer, bazı simitlerin birden fazla kez kullanılmış olabileceğini belirtmekle birlikte, bölgedeki yerel mağazalarda bu ölçekte bir stok bulunmadığına dikkat çekti.

Teslimatı 90 güne kadar sürebilen bu ürünlerin tek bir parti halinde dışarıdan getirilerek Castillejos bölgesinde depolandığı ve önceden belirlenen yer ile zamanda toplu geçiş için göçmenlere dağıtıldığı vurgulandı.

ORGANİZE SEVKİYAT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Raporun bulguları, göç akınının kendiliğinden gelişen bir hareketten ziyade önceden planlanmış ve organize edilmiş bir sevkiyat olduğuna işaret ederken, söz konusu belgede Faslı yetkililerin İspanyol hükümetinden maddi taviz koparmak amacıyla yasa dışı göçü organize ettiği yönündeki iddialar ise reddedildi.

Emniyet güçleri, yollarda bırakılan veya akıntıyla denize geri sürüklenen şişme malzemelerin kesin sayısını belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

KANARYA ADALARI'DA DÜZENSİZ GÖÇ KRİTİK SEVİYEDE

Ceuta’daki lojistik operasyonun detayları gün yüzüne çıkarken, İspanya’nın bir diğer sınır noktası olan Kanarya Adaları’nda da düzensiz göç baskısı kritik seviyeye ulaştı.

Takımadalara son iki haftada 3 bin 300’den fazla göçmenin izinsiz giriş yapması ve yalnızca geçtiğimiz hafta 2 bin 200 kişinin kıyıya ulaşması üzerine bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Özellikle adalar zincirinin en küçüklerinden biri olan El Hierro’daki göçmen tesislerinin kapasitesinin tamamen dolduğu, 1.500 kişinin ulaştığı cumartesi gününün ise 2020 yılından bu yana kaydedilen en yoğun günlük giriş olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.