Madrid’de yürütülen soruşturmaya bakan Yargıç Juan Carlos Peinado, 21 Eylül’de Begoña Gómez ve danışmanı Cristina Álvarez hakkında kamuya açık yargılamanın başlatılmasına hükmetti.

Karar, Peinado’nun bu hafta emekliye ayrılacak olması nedeniyle de dikkat çekti. Yaklaşık 29 ay süren soruşturmanın ardından dosya artık Madrid İl Mahkemesi’ne gönderilecek ve duruşmanın tarihi burada belirlenecek.

İKİ SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Gómez, nüfuz ticareti ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılması iddiaları kapsamında yargılanacak. Cristina Álvarez ise yalnızca kamu kaynaklarının kötüye kullanılması suçlamasıyla dosyada yer alıyor.

Madrid İl Mahkemesi daha önce Peinado’nun yönelttiği bazı suçlamaları dosyadan çıkarmıştı. Temmuz ayında verilen kararla Gómez açısından yargılamanın nüfuz ticareti ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılması iddialarıyla sınırlandırılması kararlaştırıldı.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE ÜNİVERSİTE FAALİYETLERİ VAR

Dosyanın önemli başlıklarından biri Gómez’in Madrid Complutense Üniversitesi’ndeki akademik faaliyetleri.

Soruşturmada, Gómez’in başbakanın eşi olmasının bazı ilişkilerinde ve akademik çalışmalarında etkisini kullanmasına imkan sağladığı yönündeki iddialar inceleniyor.

Dosyada ayrıca üniversite bünyesinde geliştirilen bir yazılımın kullanımına ilişkin kamu kaynaklarının usulsüz şekilde kullanıldığı iddiası da bulunuyor. Yargıç Peinado, bu iddiaların da yargılama kapsamında ele alınmasına karar verdi.

13 YIL HAPİS İSTENİYOR

Davaya müdahil olan aşırı sağcı grup Hazte Oír, Gómez hakkında toplam 13 yıl hapis cezası talep ediyor. Álvarez için ise 6 yıl hapis talebinde bulunuldu.

Buna karşılık Gómez’in savunması suçlamaları reddediyor ve beraatini istiyor. İspanya Savcılığı da Gómez ve Álvarez hakkında beraat talep eden taraflar arasında bulunuyor.

Peinado’nun son kararında Gómez ve Álvarez hakkında tutuklama, kefalet ya da başka bir tedbir uygulanmasına hükmedilmedi.

Bununla birlikte Gómez’in ekonomik durumunun belirlenmesi amacıyla son beş yıllık gelir vergisi beyannamelerinin dosyaya alınması için işlem yapılmasına karar verildi. Her iki ismin de mahkeme ve Madrid İl Mahkemesi’nin çağrılarına hazır bulunması gerekiyor.

HÜKÜMETTEN TEPKİ GELDİ

Başbakan Pedro Sánchez liderliğindeki hükümet, soruşturmanın başlangıcından bu yana Gómez’e yönelik suçlamalara ve yargıç Peinado’nun yürüttüğü sürece yönelik eleştirilerde bulunuyor.

Hükümet, son kararı da eleştirerek sürecin siyasi saiklerle yürütüldüğünü savunuyor. Peinado ise soruşturma kapsamında elde edilen bulguların yargılamaya geçilmesi için yeterli olduğu görüşünde. Bu değerlendirmeler tarafların açıklamaları olup, Gómez hakkındaki suçlamaların henüz mahkeme kararıyla kesinleşmediği unutulmamalı.

Peinado’nun kararıyla dava aşamasına geçilmesinin önü açıldı ancak halk jürisinin karşısına çıkılacağı duruşmanın tarihi henüz belirlenmedi. Dosyanın Madrid İl Mahkemesi’ne ulaşmasının ardından yargılama takviminin oluşturulması bekleniyor.