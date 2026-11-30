İspanya'da gerçekleştirilen genel seçimlerde oy sayımı sürüyor.

İspanya Seçim Kurulu'nun açıkladığı açılan sandıkların yüzde 26'sına göre Halk Partisi (PP), 350 sandalyeli mecliste 131 milletvekili ile birinci sırada yer aldı.

İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 115, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Geniş Cephe 11, sağdaki Vox partisi 48, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 10, Bask bölgesinde faaliyet gösteren Bildu 7, Katalonya için Birlik (Junts) 5, İleri Endülüs 4, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 3, Podemos 3, Galiçya Milliyetçi Blok (BNG) 2, Navarra Halk Birliği (UPN) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2 ve diğerleri.

İktidara gelebilmek için 176 olan meclis çoğunluğunu yakalamak gerekirken, sağ bloktaki PP, Vox ve UPN'nin şu anda bu sayıyı geçtiği görünüyor.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo

Eski Barcelona Belediye Başkanı ve sol ittifak Geniş Cephe'nin (Frente Amplio) başbakan adayı Ada Colau

Bu sonuçlara göre Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve mevcut Başbakan Pedro Sanchez'in başbakanlığa veda etmesi muhtemel.