İspanya 2. Lig'de mücadele eden CD Colonia Moscardo'nun başkanı Javi Poves, domuz etiyle kendi takımındaki Müslüman futbolcuları kovalarken görüntülendi.

Elinde domuz etiyle koşan Poves’in "Biraz jambon yiyin!" diye bağırdığı görülüyor. Video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Javi Poves’e tepki yağdı. Poves’in bu hareketi İslamofobik hakaret olarak nitelendirildi.

1 YIL MEN GELEBİLİR

Skandal olayın ardından İspanya Futbol Federasyonu konuyla ilgili harekete geçti. Eski bir futbolcu olan Javi Poves'in daha önce hakemlere yönelik tehditleri ve rakip oyuncularla yaşadığı tartışmalar nedeniyle geçirdiği disiplin soruşturmaları ve biriken dosyaları da dikkate alınarak, başkana 2 yıla kadar men cezası verilmesi gündeme geldi.