Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rize ve Fenerbahçe formalarını giydikten sonra 21 milyon euroya Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, son olarak 2022-23 sezonundan beri Mallorca'da forma giyiyor.

La Liga ekibinde her sezon üst düzey performans gösteren Muriqi, takımını kümede tutmak adına müthiş bir çaba sarf ediyor. Son olarak 12 Nisan Pazar günü Mallorca'nın iç sahada Rayo Vallecano ile oynadığı maçta 2 gol atan Kosovalı santrfor, La Liga tarihine geçti. Mallorca'da 55 gole ulaşan Muriqi, Samuel Eto'o'nun 54 gollük rekorunu egale ederek kulüp tarihinin en golcü futbolcusu unvanını aldı.

"FENERBAHÇE İÇİN GEMİLERİ YAKTI"

Sabah'ın haberine göre ise ara transferde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Muriqi, sezon sonu Sarı-Lacivertli formayı giymek için bir hayli istekli. Devre arasında takımının kümede kalma mücadelesi nedeniyle transferi veto edilen Kosovalı yıldız, bu kez Fenerbahçe için kulübünden kolaylık sağlamasını isteyecek.

Haberde, Fenerbahçe'nin planının ise Vedat Muriqi'nin yanına bir yıldız santrfor daha ekleyerek golcü sorununu sonlandırmak olduğu belirtildi.

İspanya La Liga'da Mallorca formasıyla bu sezon 30 maça çıkan Muriqi, 21 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.