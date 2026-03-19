Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü tamamen eline alan Barcelona, rakip savunmayı etkisiz hale getirdi. Hücumda kusursuza yakın bir performans sergileyen ev sahibi ekip, yalnızca 79 dakika içinde 7 gol bulmayı başardı. Mücadeleden 7-2’lik çarpıcı bir skorla galip ayrılan Barça, çeyrek finale adını farklı bir galibiyetle yazdırdı.

79 dakikada 7 gol: Avrupa’da nadir görülen performans

Barcelona’nın ortaya koyduğu bu etkileyici futbol, Şampiyonlar Ligi sahnesinde uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir tablo oluşturdu. Katalan temsilcisi, tempolu oyunu ve bitiriciliğiyle Newcastle United’a zor anlar yaşatırken, skor tabelasını kısa sürede tarihi bir seviyeye taşıdı.

Lewandowski tarihe geçti

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Robert Lewandowski’den geldi. Tecrübeli golcü, attığı golle yalnızca takımına katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihine de adını yazdırdı.