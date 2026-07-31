Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta'ya yönelik düzensiz göç girişimleri sürerken, sınır hattında yaşanan hareketlilik sosyal medyada paylaşılan görüntülerle yeniden gündeme geldi. İspanyol yetkililer güvenlik önlemlerini artırırken, bölgede insani durum da yakından takip ediliyor.

"KORKUYORUM, TİTRİYORUM"

Ceuta’da kaydedildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan videodaki kadın, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

“Ordunun sokaklarda olması lazım ama yoklar. Yalnız kaldık. Polisi veya Sivil Muhafızları arayamıyoruz çünkü yetişemiyorlar. Acil yardıma ihtiyacımız var. Etrafım sarılmış durumda. Korkuyorum, nasıl korkmayayım? Titriyorum.”

Yaşananları “istila” olarak nitelendiren kadın, “Bu olay Ceuta’da başladı ancak burası İspanya’nın, Avrupa’nın sınırı. Bugün Melilla’ydı, yarın Kanarya Adaları, ardından Tarifa olacak. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

DENİZDEN GEÇİŞLERE MÜDAHALE

Fas'ın Castillejos kıyılarından Ceuta'ya yüzerek geçmeye çalışan yüzlerce düzensiz göçmene, Fas ve İspanya güvenlik birimleri tarafından denizden müdahale edildi.

İspanya'nın deniz güvenlik ekipleri çok sayıda göçmeni sudan çıkarırken, insani yardım ekipleri de bölgede arama-kurtarma ve sağlık çalışmalarını sürdürdü. Olaylarda hayatını kaybedenlerin bulunduğu bildirilirken, can kaybına ilişkin resmi verilerin netleşmesi bekleniyor.

SINIRA ASKERİ ÖNLEM

Sınır hattındaki yoğunluk nedeniyle İspanya hükümeti, Sivil Muhafız birliklerine destek amacıyla silahlı kuvvetleri Ceuta'ya sevk etti. Güvenlik tedbirleri artırılırken, komşu Melilla'daki Beni Enzar Sınır Kapısı'nın da geçici olarak kapatıldığı bildirildi.