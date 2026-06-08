Türkiye’de popülerliğinin zirvesindeyken kariyerini yurt dışında sürdürme kararı alan Can Yaman, İspanya’da katıldığı bir televizyon programıyla yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun program sırasında bir hayranıyla yaşadığı beklenmedik anlar, hem stüdyoda hem de sosyal medyada dikkat çekti.

KARİYERİNE İTALYA'DA DEVAM ETTİ

“Erkenci Kuş” ve “Dolunay” gibi projelerle Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, bir dönem sektör içindeki tartışmalar ve “Bay Yanlış” dizisinin ardından aldığı kararla İtalya’ya yerleşmişti. Oyuncu, o tarihten bu yana kariyerini ağırlıklı olarak yurt dışında sürdürüyor.

İSPANYA'DAKİ PROGRAMDA SÜRPRİZ BULUŞMA

Son olarak İspanyol bir televizyon kanalına konuk olan Yaman, yayın sırasında bir hayranıyla bir araya geldi. Programda yaşanan bu anlar, hem stüdyo ekibinin hem de izleyicilerin ilgisini çekti. Söz konusu buluşma kısa sürede programın öne çıkan anlarından biri haline geldi.

HAYRANINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Yaşanan anların ardından hayranı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bunu çok teşekkür ederim. Asla unutmayacağız 🤍” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYARDI

Program görüntülerinin paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları da Can Yaman’a yoğun ilgi gösterdi. Kullanıcı yorumlarında “Bize ne kadar güzel duyguyu geçirdi”, “Çok yakışıklı” ve “Birinin isteyebileceği en iyi sürpriz” gibi ifadeler öne çıktı. Görüntüler kısa sürede farklı platformlarda geniş kitlelere ulaştı.