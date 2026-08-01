İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Sebte'de (Ceuta) yaşanan düzensiz göç hareketliliğinde Fas'a geri dönüşler hız kazandı. İspanyol emniyet kaynakları, son 30 saat içerisinde yaklaşık 69 bin 500 düzensiz göçmenin yeniden Fas'a geçtiğini değerlendirdi.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

EFE haber ajansının emniyet birimlerine dayandırdığı bilgilere göre, gece boyunca Sebte'ye yönelik yeni bir toplu yasa dışı geçiş girişimi tespit edilmedi. Bölgede geri dönüş sürecinin kontrollü şekilde devam ettiği belirtildi.

CAN KAYBI 67’YE YÜKSELDİ

Öte yandan İspanya İçişleri Bakanlığı, Fas'tan Sebte'ye geçmeye çalışırken yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısının arttığını açıkladı. Bakanlığın son verilerine göre can kaybı 67'ye yükseldi.

Sınır hattındaki güvenlik önlemleri de artırılıyor. Yetkililer, Tarajal Sınır Kapısı'nda yeni güvenlik bariyerlerinin kurulması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

SANCHEZ'DEN AB'YE DESTEK ÇAĞRISI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Pedro Sanchez, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta Sebte'de yaşanan gelişmeleri gündeme taşıdı.

El Pais'in haberine göre Sanchez, bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin İspanya'ya yönelik yaklaşımını eleştirirken, krizin ortak şekilde ele alınması amacıyla tüm üye ülkelerin içişleri bakanlarının katılımıyla olağanüstü bir toplantı düzenlenmesini talep etti.

AB İSPANYA'YA SIRTINI DÖNMÜŞTÜ

Göç hareketliliği sonrası Avrupa Birliği ülkelerinden İspanya'ya eleştiriler gelirken İtalya, Schengen anlaşmasını askıya aldığını ve sınırlarını kapattığını açıklamıştı.