İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran-ABD, İsrail savaşına ilişkin açık- lamalarının ardından, bölgedeki enerji krizi nedeniyle vatandaşlarını zamlardan korumak için getirdiği vergi indirimleriyle de gönüllerde taht kurdu.

Enerji krizi nedeniyle akaryakıt vergileri başta olmak üzere bir dizi indirime giderken, destekler de artırıldı. Basına yansıyan bilgilere göre, akaryakıt ile elektrik ve gaz faturalarından alınan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 21’den yüzde 10’a düşürüldü. Ayrıca elektrikte uygulanan yüzde 5’lik ek vergi ve harçlar yüzde 0.5’e çekildi. Yüzde 7’lik elektrik üretim vergisinin de geçici olarak kaldırıldığı kaydedildi.

DESTEKLER ARTIRILDI

Düşük gelirli haneler için yapılan elektrik desteği artırılırken, su ve enerji kesintileri de yasaklandı. İspanya, bu önlemlerle, savaşın yarattığı ekonomik krizin hanehalkı ve işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmeyi hedefliyor.

Avrupa zamlara karşı hazırlık yapıyor

İspanya’yla birlikte birçok Avrupa ülkesi de küresel enerji fiyatlarındaki yükselişe karşı tedbirler açıklıyor. İtalya, akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi’ni düşürürken Almanya petrol şirketlerinin kârından ekstra vergi almayı tartışıyor. Berlin, ayrıca, günün her saati indirim yapabilmek üzerine bir düzenlemeyi de gündeme aldı.