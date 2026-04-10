İsrail, ABD'nin Gazze anlaşmasını denetlemek için ülkenin güneyindeki Kiryat Gat'ta kurduğu askeri üste bulunan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden (CMCC) İspanya'yı çıkarma kararı aldı.

Netanyahu, İspanya'nın tutumunu "düşmanlık" olarak nitelendirerek, hiçbir ülkenin, İsrail'e karşı "diplomatik bir savaş yürütmesine izin vermeyeceği" değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, "Bize karşı olanlar bölgede ortağımız olamaz" ifadelerini kullandı.

İSPANYA'DAN SERT TEPKİ

Bu çıkışın ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, “Uluslararası hukuka yönelik açık ihlaller karşısında iş birliği anlaşmalarının askıya alınması zorunlu” dedi.

İsrail'in hem Gazze'de hem de Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Sanchez, bölgede daha geniş çaplı bir insani krizin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego ise daha da sert bir açıklama yaparak, İsrailli yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde yargılanacağını söyledi.