İspanya hükümeti, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde, savunma harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarma taleplerine karşı mesafeli tutumunu sürdüreceğini açıkladı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Başbakan Pedro Sanchez, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yöndeki taleplerine zirvede de olumsuz yanıt verecek.

Madrid yönetimi, savunma bütçesini aşırı artırmak yerine refah devletinin güçlendirilmesi, kamu maliyesinin korunması ve güvenliği pekiştirecek dengeli bir modelin geliştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Savunma yatırımlarını 2018'den bu yana üç katına çıkararak GSYH'nin yüzde 2'si seviyesine ulaştırdığını belirten İspanya, İttifak içindeki askeri taahhütlerini fazlasıyla yerine getirdiğini vurguluyor.

Kaynaklar, İspanya'nın kabiliyet düzeyi bakımından 32 NATO üyesi arasında 7'nci, barışı koruma görevlerinde 3'üncü ve Doğu Kanadı'na asker katkısı bakımından 1'inci sırada yer aldığını hatırlattı.

Ayrıca Ukrayna'ya yaklaşık 3,8 milyar avro kaynak ayıran ve 9 binden fazla Ukrayna askerini eğiten İspanya, İttifakın doğu kanadında ülke sınırları dışında en fazla asker bulunduran ülke konumunda dikkat çekiyor.

ANKARA'YA RAHATLIKLA KATILACAK

Yüzde 5 hedefinin gerçekçi olmadığını ve birçok ülkenin bu taahhüdü yakalayamayacağını öne süren İspanyol yetkililer, Başbakan Sanchez'in Ankara'daki zirveye "görevlerini tam olarak yerine getirmiş bir lider rahatlığıyla" katılacağını ifade etti.

Rusya'yı uzun vadeli büyük bir tehdit olarak görmeye devam eden Madrid, bu süreçte ABD'ye daha az bağımlı, kendi savunmasına yatırım yapan güçlü bir Avrupa ve Avrupa ordusu projesine destek vermeyi sürdürüyor.