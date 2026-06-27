2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ve İspanya takımları, Meksika’nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu’nda karşılaştı. Kritik karşılaşmayı İspanya 1-0 kazandı ve adını lider olarak son 32 turuna yazdırdı. İspanya’ya galibiyet golünü 42. dakikada Alex Baena kaydetti.

MUSLERA URUGUAY’I YAKTI

Baena’nın golünde Uruguay’ın file bekçisi Fernando Muslera’nın yaptığı hata ise dikkat çekti. Galatasaray’ın eski kalecisi goldeki hatası nedeniyle ikinci yarıda Bielsa tarafından oyundan alındı. Muslera’nın yerine kaleyi Rochet korudu. Ayrıca golden sonra büyük bir üzüntü yaşayan Muslera, Uruguay formasıyla 19. Dünya Kupası maçına çıkarak Claudio Taffarel'i geride bıraktı ve Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan Güney Amerikalı kaleci oldu.

İSPANYA LİDER TURLADI

Bu sonuçla son Avrupa şampiyonu İspanya 7 puanla lider olarak adını son 32’ye yazdırdı. Uruguay ise 2 puanda kaldı ve turnuvaya veda etti.