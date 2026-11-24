İspanya U17 Milli Takımı, FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Fiji karşısında 15-0 kazandı. Altı oyuncunun gol attığı mücadelede Rafael Cruz, beş golle öne çıktı. İspanya, bu skorla turnuva tarihinin en farklı galibiyet rekorunu egale etmeye bir gol uzaklıkta kaldı. Rekor, Yeni Kaledonya'yı 16-0 mağlup eden Fas'ın elinde bulunuyor.

CRUZ'DAN BEŞ GOL, İKİ OYUNCUDAN HAT-TRİCK

Las Palmas forması giyen Rafael Cruz, 5. dakikada İspanya'yı öne geçirdi. Cruz; 10, 21, 57 ve 65. dakikalarda da fileleri havalandırarak karşılaşmayı beş golle tamamladı.

Barcelona altyapısından Roberto Tomas, 12, 19 ve 35. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Atletico Madrid altyapısında oynayan Guillermo Trujillano da 25, 40 ve 51. dakikalarda üç gol kaydetti.

Marco Company 43. dakikada, Jorge Domínguez ise 53 ve 74. dakikalarda gol sevinci yaşadı. İspanya'nın son golünü 80. dakikada Yeremaiah Ramos attı.