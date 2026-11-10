İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki faaliyetlerinin geçici olarak askıya alınmasını talep etti. Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, basın toplantısında İspanya Veri Koruma Ajansı'ndan bu adımı "istisnai bir önlem olarak" atmasını istediklerini açıkladı.

TikTok'ta binden fazla çocuk cinsel istismarı videosunun ortaya çıktığını hatırlatan Rego, "TikTok'un faaliyetlerini geçici olarak askıya almak hükümetin yetkisinde değil. Eğer bize kalsaydı, dün askıya alırdık." dedi.

"HERHANGİ BİR DOĞRULAMA MEKANİZMASI SUNMADILAR"

TikTok yetkilileriyle görüştüklerini ve durumu inceleyip değerlendirme taahhüdü aldıklarını belirten Rego, "Ancak ne teknik çözüm, ne uzlaşma isteği, ne denetim, ne de herhangi bir doğrulama mekanizması sundular." diye konuştu.

Bakanlık, çocuklara yönelik cinsel istismar videolarının ardından hafta başında savcılıktan da harekete geçmesini istemişti.

VİDEOLARIN 48 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİĞİ BELİRTİLDİ

İspanyol medyasının aktardığına göre TikTok'ta, toplam 48 milyondan fazla izlenmeye ulaşan binden fazla çocuk cinsel istismarı videosu tespit edildi.

Aynı haberlerde, bu tür materyalleri paylaşan veya satan 20 binden fazla potansiyel pedofil profilinin belirlendiği, bunlardan 7 binden fazlasının İspanyolca faaliyet gösterdiği belirtildi.