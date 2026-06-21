2026 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen ve ilk maçta Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak milyonlarca futbolseveri ters köşe yapan İspanya, adeta beraberliğin acısını Suudi Arabistan'dan çıkardı. Suudi Arabistan'ı 4-0 yenen Matadorların gollerini 10'da Lamine Yamal, 21 ve 24'te Mikel Oyarzabal ve 49'da Hassan Tambakti (k.k.) kaydetti.

LAMİNE YAMAL TARİHE GEÇTİ

Yeşil Burun Adaları karşısında ilk 30 dakika topa hiç dokunamayarak 1966'dan beri bu talihsizliği yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçen Mikel Oyarzabal, Yamal'ın 10'uncu dakikadaki golünün asistini yaparken kendisi de 21 ve 24'te ağları havalandırmayı başardı.

Öte yandan maçta gol perdesini açan 18 yaşındaki yıldız Lamine Yamal da İspanya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda ilk kez fileleri havalandırarak bu turnuvada siftah yaptı. Yamal, Brezilyalı efsane Pele'nin ardından (17 yaşında, Galler'e) 19 yaşını doldurmadan önce bir Dünya Kupası maçının açılış golünü atan ikinci oyuncu oldu.

İspanya, gruptaki son maçını 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 03.00'te Uruguay ile oynayacak.

Suudi Arabistan ise aynı gün, aynı saatte Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek.