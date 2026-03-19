İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Irak'ta görevli İspanyol askeri personelin Türkiye'ye tahliye edildiğini bildirdi. Söz konusu askerlerin 57'sinin, IŞİD'e karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon bünyesinde görev yaptığı, 42'sinin ise NATO’nun Irak misyonunda yer aldığı belirtildi. Robles ayrıca, NATO görevinde bulunan askerlerin konuşlandığı üs yakınlarında füze saldırıları yaşandığını ve bu durumun operasyonları zorlaştırdığını ifade etti. Robles dün yaptığı açıklamada, İspanya'nın, NATO'nun güvenlik endişeleri nedeniyle misyonunu yeniden düzenleme kararı üzerine Irak'taki askeri personelini tahliye etmeye ve başka bir yere nakletmeye hazırlandığını söylemişti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.