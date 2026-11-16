UEFA Uluslar A Ligi 3. grup 6. maçında, İspanya ile İngiltere milli takımları Madrid’deki Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Konuk ekip ilk 45 dakikayı Harry Kane'in penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı. 53. dakikada Konsa ve 57. dakikada Ben White'ın golleriyle İngiltere bir anda 3-0 öne geçti.
63. dakikada İngiltere 10 kişi kalırken, İspanya Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle farkı ikiye indirdi. 75. dakikada Nico Williams ile skoru 3-2'ye getiren İspanya kalan dakikalarda başka gol bulamayınca İngiltere deplasmanda İspanya'yı 10 kişiyle 3-2 mağlup etti.
43 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ
Bu skorla birlikte İngiltere, İspanya'nın 43 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Boğalar en son Mart 2024'te Kolombiya'ya hazırlık maçında kaybetmişti.