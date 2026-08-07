İspanya Süper Kupası önümüzdeki yıl Suudi Arabistan'da düzenlenmeyecek. Bunun yerine, Türkiye’de gerçekleştirilecek. Radio Cero'dan Alfredo Martinez'in haberine göre 2027 İspanya Süper Kupa, şubat ayının ilk haftası İstanbul’da oynanacak. Yarı final maçlarında Real Sociedad-Real Madrid ve Barcelona-Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan, Ocak-Şubat 2027’de AFC Asya Kupası’na ev sahipliği yapıyor, bu yüzden aynı zamanda İspanya Süper Kupası’nı düzenleyemiyor. İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), Doha/Katar’ı inceledi ancak alternatif mekan olarak İstanbul’u seçtiği rapor edildi. Turnuva, alışılageldik ocak ayı yerine Şubat 2027’ye kaydırılacak.

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