Dünya genelinde heybetli Alpler veya görkemli Himalayalar "en güzel" denildiğinde akla gelen ilk yerler olsa da, bu yılın sürprizi Kuzey İspanya’dan geldi. "Avrupa’nın Zirveleri" olarak bilinen Picos de Europa, dünyanın en popüler turizm destinasyonlarını geride bırakarak gezegenin en güzel yeri ilan edildi.

İSPANYA'NIN KARADENİZ'İ

Kuzey İspanya'nın kıyı şeridinden sadece 20 kilometre içeride yükselen bu dağ sırası, Türkiye’nin Doğu Karadeniz sahillerini andıran bir coğrafyaya sahip. Dağların tıpkı Kaçkarlar gibi denizden dik bir şekilde yükselmesi, ziyaretçilere aynı anda hem hırçın Cantabria Denizi'ni hem de karlı zirveleri görme imkanı sunuyor.

2.650 metrelik Torre de Cerredo zirvesiyle taçlanan bu bölge için Time Out editörü Ed Cunningham şu ifadeleri kullandı:

"Sadece derin kanyonlar ve tehlikeli zirveler değil; parıldayan kumsallar, buzul gölleri ve bir şelalenin üzerinde asılı duran, kayalık içine oyulmuş o meşhur kutsal alan... Burası gerçek bir coğrafya harikası."

SÜMELA MANASTIRI'NIN İKİZİ

Bölgenin en dikkat çekici noktalarından biri olan Covadonga Bazilikası ve kayalıkların içine oyulmuş kutsal mağara, mimari yapısıyla Trabzon’daki Sümela Manastırı’nı hatırlatıyor. Milli parkın içinde yer alan buzullardan kalma Covadonga Gölleri ise doğaseverler için adeta bir görsel şölen sunuyor.

Doğa yürüyüşü sevenler için 23 kilometrelik Ruta del Cares rotası özellikle tavsiye ediliyor. Şelaleler ve sarp kayalıklar arasından geçen bu yol, Avrupa'nın en etkileyici kanyon rotası olarak kabul ediliyor.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜZEL 10 YERİ

1- Picos de Europa, İspanya (Zirvenin yeni sahibi)

2- Komodo Ulusal Parkı, Endonezya

3- Morgan Kütüphanesi ve Müzesi, New York

4- Douro Vadisi, Portekiz

5- Big Sur, ABD

6- Ullswater, İngiltere

7- Eski Şehir (Old Town), Bologna, İtalya

8- Capo Testa, Sardinya

9- Victoria Şelaleleri, Afrika

10- Punakha Vadisi, Bhutan