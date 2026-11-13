2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un beşinci haftasında İspanya, Çekya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İspanya, Alex Baena'nın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk ekibin Yeremy Pino ile bulduğu gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Marc Pubill, 90+6. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan İspanya, sahadan üç puanla ayrıldı.

5'TE 5 YAPTI

Bu galibiyetle birlikte İspanya, grupta oynadığı beş maçın tamamını kazanarak 15 puana ulaştı. Çekya ise beşinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı ve puanla tanışamadı.